احذر من البكاء قبل النوم

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​​الأضرار التي يسببها البكاء قبل النوم قد تؤثر على الأداء الطبيعي لحياة الإنسان اليومية، وتكمن هذه الأضرار في:

1. يؤدي القلق إلى عدم القدرة على النوم باستمرار مما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق والتعب.

2. الحالة النفسية السيئة التي تصاحب الإنسان طوال اليوم نتيجة البكاء قبل النوم.

3. الشعور بالخمول والتعب الجسدي طوال اليوم لأن البكاء من الأشياء التي تؤثر على الصحة، بل وقد تسبب أمراضًا عضوية، بما في ذلك فيروس التهاب الكبد والتهاب القولون، خاصةً إذا استمر البكاء أثناء الليل ولفترات طويلة .

4. انخفاض أداء جهاز المناعة للإنسان مما يعرضه بسهولة للأمراض المعدية، حيث تتأثر خلايا الدماغ مما يؤدي إلى خلل في عمل الجهاز العصبي نتيجة عدم إعطاء الدماغ الأوامر الصحيحة له.

5. الإصابة بمرض القولون.

ومن ثم فإن البكاء قبل النوم أمر لا ينبغي الاستهانة به، ولهذا يجب على من يعاني من مشاكل أن يلجأ إلى أهله أو أصدقائه أو أي شخص يريحه ويثق به بدلاً من البكاء.

وفي دراسة حديثة أثبتت أن البكاء قبل النوم قد يسبب الوفاة لأنه يسبب زيادة ملحوظة في ضربات القلب مما يعطل وظيفة القلب مما يؤدي إلى التوقف المفاجئ وهو ما يعرف بالسكتة القلبية المؤدية إلى السكتة القلبية.