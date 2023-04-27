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العميد آشتياني: أميركا تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف

العميد آشتياني: أميركا تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد محمد رضا آشتياني إن أميركا وبعض الدول الغربية تسعى لجعل الحرب في اوكرانيا في حالة استنزاف من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

العالم-إيران

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