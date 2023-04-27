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وصول طائرتي إجلاء من السودان إلى بغداد

وصول طائرتي إجلاء من السودان إلى بغداد
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

حطت طائرتا الإجلاء العراقية اليوم الخميس، في مطار بغداد بعد رحلة لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

العالم - العراق

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب "وصول طائرتي الاجلاء من السودان إلى بغداد".

وباشرت طائرات القوة الجوية العراقية، في وقت سابق من يوم الخميس، بنقل الرعايا والجالية العراقية المقيمين في دولة السودان إلى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب، إن عملية نقل الرعايا تجري من خلال طائرات النقل c130.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن الطائرتين المتخصصتين لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهتا إلى بغداد وعلى متنها (234) مواطناً بينهم (16) سوري الجنسية.

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