رئيسي: مستقبل إيران مشرق جدا والامكانات الداخلية قادرة على حل المشاكل

العالم-إيران

وفي خطاب له أمام أهالي مدينة اهواز عصر اليوم الخميس أكد رئيسي ان حكومته وبالاعتماد على القدرات الداخلية قادرة على حل مشاكل البلاد دون اللجوء الى الخارج.

واوضح ان البلاد ينتظرها مستقبل مشرق ، مشيرا الى ان العدو يحاول زرع اليأس لدى الشباب بينما يبذل المسؤولون وخدام الشعب قصارى جهودهم لزرع الأمل لدى المواطنين.

واشاد رئيس الجمهورية بأهالي محافظة خوزستان معتبرا ان هذه المحافظة تعد نموذجا في الشهادة والايثار والصمود والمقاومة أمام العدو، كما اشار الى أن اهالي خوزستان وانطلاقا من وعيهم وثقافتهم العريقة وقفوا مرة اخرى بوجه مؤامرات العدو وأفشلوا الفتنة الاخيرة التي استهدفت البلاد ، كما فعلوا في مواجهة وافشال الفتن السابقة.