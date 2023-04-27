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يمينيون صهاينة يتظاهرون دعما لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل

يمينيون صهاينة يتظاهرون دعما لخطة
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

بدأ عشرات الآلاف من الصهاينة اليمينيين، مساء اليوم الخميس، بالتظاهر في القدس المحتلة، دعما لخطة "إصلاح القضاء" التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها، وذلك ردا على 4 أشهر من الاحتجاجات الواسعة ضد هذا المشروع.

العالم - الاحتلال

وأفادت القناة 12 العبرية بأنه بين "150-200 ألف شخص من أنصار حكومة نتنياهو تظاهروا في القدس دعما لخطة تعديل القضاء ويهتفون الشعب يريد الإصلاح القضائي"، ما يظهر انقساما كبيرا في الشارع الاسرائيلي.

ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست و"المحكمة الإسرائيلية العليا"، حيث داس متظاهرون صور رئيس المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف - ميارا، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت شرطة الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس المحتلة، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، دعت أحزاب اليمين في كيان الاحتلال للمشاركة بالتظاهرة التي أطلق عليها منظموها اسم "تظاهرة المليون"

وبحسب صحيفة "يدعوت احرنوت"، فقد موّل التظاهرة حزبا "الليكود" (يتزعمه رئيس الحكومة نتنياهو) والصهيونية الدينية (يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش)

فيما نظم التظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب "الليكود"، ومنظمة "إن أردتم" اليمينية المتطرفة.

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يمينيون صهاينة يتظاهرون دعما لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل

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