أميرعبداللهيان يؤكد استعداد ايران للمساعدة بحل مشاكل لبنان

العالم - ايران

وخلال اللقاء الذي جرى في السفارة الايرانية في بيروت شرح امير عبداللهيان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضايا لبنان الداخلية والتحديات الإقليمية والتعاون الثنائي.

ووصف الجمهورية الاسلامية الإيرانية بأنها صديق أيام لبنان الصعبة، مؤكدا استعداد إيران للمساعدة في حل مشاكل لبنان.

وقيّم نواب مجلس النواب اللبناني هذا الاجتماع حضور ممثلي مختلف التكتلات ذات الآراء المتنوعة في اللقاء مبادرة وخطوة إيجابية نحو المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

ورحب النواب الحاضرون في هذا الاجتماع في تصريحاتهم بالاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية ، وأكدوا على الآثار الإيجابية لهذا التعاون على جميع دول المنطقة ، بما في ذلك لبنان.

وشرح النواب خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات الداخلية في لبنان.

وأوضح أمير عبداللهيان، بعد الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي مختلف التكتلات السياسية في مجلس النواب اللبناني، الاتفاق بين إيران والسعودية وانعكاساته الإيجابية على المنطقة، معتبرا رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه لبنان وما يتصل بها من تطورات بانها تتمثل في دعوة جميع الأطراف اللبنانية لإجراء حوار لحل المشاكل ، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس لهذا البلد.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى اليوم ايضا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري .