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شرطة بابل تعثر على مضافة جديدة لوكر إرهابي شمالي المحافظة

شرطة بابل تعثر على مضافة جديدة لوكر إرهابي شمالي المحافظة
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أفد مراسل قناة العالم الاخبارية من العصمة العراقية بغداد، ان قيادة شرطة بابل، أعلنت مساء الخميس، العثور على مضافة جديدة في وكر إرهابي ضمن قاطع المسيب شمالي المحافظة.

العالم - العراق

ونقل الزميل معتز العبودي عن القيادة قولها في بيان، انها ضمن عملياتها الاستباقية لتعزيز الأمن، وبتوجيه ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري ، تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء المسيب ومديرية الاستخبارات والأمن الوطني ومفرزة من جهاز المخابرات ، ومكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية والدفاع المدني ، من العثور على مضافة ثانية في وكر إرهابي ضمن قضاء المسيب شمالي المحافظة.

وأضافت ، أن القوة ضبطت داخل المضافة عبوة ناسفة معدة للتفجير، فضلاً عن جهاز موبايل وجليكان بلاستك أصفر مفتوح الفوهة وجادر قماش وقارورة ماء مع كرك مع ظروف بندقية فارغة عدد (18 ظرف) مع قاطعة أسلاك (بلايز) ، إذ تم تفجير العبوة من قبل المفارز المختصة تحت السيطرة وتدمير المضافة بالكامل.

وأشارت القيادة إلى ، أن المضافة ضبطت وكرا آخر يعود للإرهابي الذي ضبطت قبل حوالي إسبوع مضافة داخل البستان العائد له.

هذا وتأتي العملية في إطار العمل الاستباقي لتعزيز إجراءات حفظ الأمن ومنع اي نشاط مشبوه .

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شرطة بابل تعثر على مضافة جديدة لوكر إرهابي شمالي المحافظة

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