السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشطون يقدمون على تحرك رائع بلشبونة من خلال جمع اعقاب السجائر

ناشطون يقدمون على تحرك رائع بلشبونة من خلال جمع اعقاب السجائر
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

جمع ناشطون بيئيون في البرتغال نحو 650 ألفاً من أعقاب سجائر وكدّسوها في ساحة في وسط لشبونة، خلال تحرّك لزيادة الوعي بهذا النوع من الملوثات.

العالم_منوعات

وقال أندرياس نوي، وهو ألماني يبلغ 34 عاماً يقف وراء إطلاق هذه المبادرة: «طلبنا من الجميع في البرتغال المشاركة في هذا المشروع المجتمعي بهدف لفت الانتباه إلى التلوث البلاستيكي، لأن البلاستيك مخبأ في أعقاب السجائر وكثر لا يعرفون ذلك».

وأضاف: «يشكل عقب سيجارة واحد مثالاً جيداً على الطريقة التي يمكن كل فرد أن يبدأ من خلالها اتخاذ إجراءات، ليس فقط فيما يتعلق بأعقاب السجائر والنفايات، بل أيضاً بشأن قضايا المحيطات وأزمة المناخ في نهاية المطاف».

وجمعت المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين قبلوا تحدي نوي، ما يكفي من أعقاب السجائر في أسبوع واحد لملء نحو 40 برميل بيرة من البلاستيك أعيد تدويرها لاستخدام جديد.ثم ألقوا محتوياتها على غطاء مشمع لتكوين كومة تسلق عليها نوي واضعاً قناع تنفس لحماية نفسه من العناصر السامة لأعقاب السجائر هذه غير القابلة للتحلل.

واستقر هذا الناشط وهاوي ركوب الأمواج في البرتغال منذ ست سنوات ثم تخلى عن حياته المهنية كعالم أحياء جزيئية ليكرس نفسه لقضية البيئة.

وقبل عامين، جمع نحو مليون عقب سيجارة في شهرين.

من جهته، قال ديفيد فيغويرا وهو أحد المشاركين في هذا المشروع: «نريد إنهاء هذه المشكلة من خلال تشجيع الناس على إلقاء أعقاب السجائر في سلة المهملات أو في منافض السجائر أو في أي مكان ما عدا رميها الأرض.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أيهما أخطر السجائر الإلكترونية أم العادية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حصيلة ضحايا المعارك إلى نحو 574 قتيلاً.. ضربات المدفعية والطيران تهز السودان رغم تعهدات الهدنة

شاهد بالفيديو.. موريتانيا.. اول انتخابات في عهد الشيخ الغزواني

"خبر مهم ولكن سيء" لعشاق البطاطا المقلية

ناشطون يقدمون على تحرك رائع بلشبونة من خلال جمع اعقاب السجائر

العبث بأمن المنطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها

عمر الكيان "الإسرائيلي" اقل من غطاء الصرف الصحي للمدن الفلسطينية!