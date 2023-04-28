السفير السعودي يحضر مراسم الاحتفال بيوم الجيش الايراني في موسكو

العالم - ايران

وحضر الحفل مساء الخميس سفراء الدول الإسلامية ، بمن فيهم سفراء المملكة العربية السعودية وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان والعراق وعمان ، وسفير فنزويلا ، وملحقون عسكريون ومسؤولون سياسيون وممثلو البرلمان الروسي ، بالسفارة الإيرانية في موسكو، للتهنئة بيوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الايرانية الذي يصادف يوم 18 نيسان/ابريل.

وفي الحفل تحدث كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو ، والأدميرال زاتولين نيابة عن وزارة الدفاع الروسية ، والعقيد خسروي مقدم الملحق العسكري الايراني في روسيا.