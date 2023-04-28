شاهد.. تجدد الاشتباكات في السودان وسط مخاوف من تدويل الأزمة

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم بالخرطوم "طارق أبو شورة"، أن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني ما زالت مستمرة بمحيط القصر الرئاسي حيث وصلت الذخائر إلى جزيرة توتي التي تربط بين النيلين الرازق والأبيض، وكذلك تجددت الاشتباكات في عدد من المناطق في شمال أم درامان خاصة حي الواحة.

وأضاف، أن الهدنة جاءت من أجل خروج الرعايا والبعثات الدبلوماسية المتبقية في السودان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية للمواطن السوداني بحث وصل إلى حالة يرثى لها.

وتابع: أن خروج الرعايا والبعثات الدبلوماسية ينذر باستمرار هذه الاشتباكات وتحولها إلى حرب أهلية تطال جميع ولايات السودان.

وقال مراسل العالم، إن الحرب في السودان وصلت إلى دارفور التي تقطنها القبائل العربية والزرقة، وتحولت إلى حرب قبلية، وبحيث حث هذا الأمر القادة العسكريين للحركات المسلحة في السودان الذهاب إلى دارفور لإلزام الأطراف المتحاربة بوقف هذه الحرب.

وأضاف، أن الضغط الدولي من أجل إيقاف الاشتباكات في السودان ليس بالمطلوب والاهتمام الدولي ينصب بإخراج الجاليات والبعثات الدبلوماسية من السودان، مشيرا إلى أن هناك خشية لدى الشعب السوداني من تدويل الأزمة السودانية وتمزيق وتفتيت السودان لصالح الغرب وكيان الاحتلال.

هذا ودخل تمديد الهدنة لمدة ثلاثة ايام في السودان حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة الماضية فيما اعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية تشكيل جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد.



وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على مقترح الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية بتمديد الهدنة الإنسانية، ولا يعرف ما اذا كان مصير الهدنة الجديدة، كمصير سابقاتها في الفشل. في هذا الوقت أعربت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيير عن قلق واشنطن البالغ، حيال تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان وقالت إنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون يوم أو يومين، مضيفة أن تحسن الوضع أمر مستبعد.