بالفيديو.. ترامب يسخر من بايدن ويقلّد حركاته على المنصة

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واشار موقع قناة "سی ان ان"، الى ان الفيديو المتداول جاء خلال خطاب ألقاه ترامب أمام مناصريه في نيوهامبشير، الخميس، حيث بدأ يقلد تصرفات لبايدن على منصات خلال أداء كلمات وعدم معرفة طريقة نزوله أو وجهة الخروج عقب الانتهاء.

ويذكر أن بايدن أعلن، الثلاثاء، رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف، في مقطع فيديو، السباق الرئاسي بأنه "معركة ضد التطرف الجمهوري"، وقال إنه "بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة".

ويدخل الرئيس الأمريكي السباق بسجل تشريعي مهم ولكن بمعدلات رضا منخفضة من جانب الأمريكيين، وهو لغز لم يتمكن مستشاروه حتى الآن من حله.

وكان ترامب، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وقدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.