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الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يعاني من التفكك والانهيار الداخلي

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يعاني من التفكك والانهيار الداخلي
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أن الكيان الصهيوني يعاني من التفكك والانهيار الداخلي.

العالم - ايران

وفي سلسلة تغريدات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان يوم قيام الكيان الإسرائيلي المشؤوم هو يوم احتلال دولة وأرض شعب آخر (فلسطين)، والذي يسمى "يوم النكبة".

وأضاف، على عكس ما يقوله الصهاينة وداعموهم الغربيون، إن "إسرائيل" ليست دولة ديمقراطية تشكلت على أرض بلا شعب، بل جيش احتلال سيطر على أرض شعب آخر وشكل دولة قومية وعنصرية.

وتابع، يجب أن تخجل أمريكا وأوروبا لمساعدتهما على احتلال أرض ذلك الشعب، والمشاركة المصيرية في ايجاد دولة عنصرية، وغض النظر عن أفظع جرائم هذا الكيان الغاصب ضد الإنسانية على مدى 75 عاما والوقف مع الظالم ضد المظلوم.

وأردف قائلا، رغم اضطهاد الشعب الفلسطيني المظلوم طيلة 75 عاما، يعاني كيان الفصل العنصري اليوم أكثر من أي وقت من التفكك والصراع والانهيار الداخلي وأزمة الهوية المزيفة، نهاية النكبة ويوم تحرير فلسطين قريب.

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