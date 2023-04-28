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الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقا

الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقا
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 5 مسيرات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في دونيتسك وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

العالم- روسيا

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 75 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-20، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الأوكراني 127 بمنطقة خاركوف.

في محور كراسني ليمانسك، تصفية ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك تمكنت القوات الروسية وقوات فاغنر من وقف محاولات جلب احتياطات للقوات الأوكرانية في أرتيوموفوسك ونفذت المقاتلات الروسية 6 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 52 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية نحو 300 جندي ومرتزق وتدمير مدفع هاورتز D-30.

أيضا في محور دونيتسك دمرت القوات الروسية، مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيموفسك، ووحدات ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي"، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، في جمهورية دونيتسك.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 40 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر طراز Msta-B و D-30 كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بمنطقة زابوروجيه، كما تمكنت من إحباط محاولات مجموعة تخريبية واستطلاع أوكرانية. في منطقة مارفوبول بمنطقة زابوروجيه.

في محور خيرسون، تم تصفية 65 جنديا أوكرانيا وتدمير وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

اعتراض 8 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، وUragan وتدمير 5 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

أسقطت قواتنا مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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الدفاع الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقا

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