وزير الخارجية الإيراني على بعد أمتار من فلسطين المحتلة: ندعم المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وكان في استقباله لدى وصوله الى بلدة مارون الراس ممثل امين عام حزب الله النائب حسن فضل لله وعدد من النواب مسؤولي المقاومة.

عبداللهيان وضع اكليلا من الزهر على نصبي الشهيدين الفريق قاسم سليمان والمهندس خوش نفيس، قام بعدها بزرع شجر من الزيتون في باحة حديقة ايران المطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.



مؤكدا ان وجوده في هذه المنطقة هو تاكيد ثوابت ايران بدعم المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال والوقوف الى جانب شعبه حكومة وجيشه.

النائب حسن فضل الله قال ان لايران اليد الطولى في ما تم انجازه من نصر وتحرير كانت قد حققته المقاومة مؤكدا على جهوزيتها الدائمة للتصدي لاي اعتداء على لبنان .

هذا واختتم وزير الخارجية الايرانية زيارته بمؤتمر صحفي عقده في دار السفارة الايرانية في بيروت اكد خلاله على وقوف ايران شعبا وحكومة الى جانب لبنان واستعداد طهران لتقديم اي مساعدة يطلبها لبنان في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة.

مكررا موقف ايران من دعمها لاي توافق لبناني يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل اي جهة دولية بشؤونه الداخلية.

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