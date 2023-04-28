الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وزير الخارجية الإيراني على بعد أمتار من فلسطين المحتلة: ندعم المقاومة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

على بعد امتار من فلسطين المحتلة وبرسالة واضحة الدلالات، كانت المحطة الاولى لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان  في يومه الثاني من زيا رته الرسمية الى لبنان. 

العالم - خاص بالعالم

وكان في استقباله لدى وصوله الى بلدة مارون الراس ممثل امين عام حزب الله النائب حسن فضل لله وعدد من النواب مسؤولي المقاومة.

عبداللهيان وضع اكليلا من الزهر على نصبي الشهيدين الفريق قاسم سليمان والمهندس خوش نفيس، قام بعدها بزرع شجر من الزيتون في باحة حديقة ايران المطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

مؤكدا ان وجوده في هذه المنطقة هو تاكيد ثوابت ايران بدعم المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال والوقوف الى جانب شعبه حكومة وجيشه.

النائب حسن فضل الله قال ان لايران اليد الطولى في ما تم انجازه من نصر وتحرير كانت قد حققته المقاومة مؤكدا على جهوزيتها الدائمة للتصدي لاي اعتداء على لبنان .

هذا واختتم وزير الخارجية الايرانية زيارته بمؤتمر صحفي عقده في دار السفارة الايرانية في بيروت اكد خلاله على وقوف ايران شعبا وحكومة الى جانب لبنان واستعداد طهران لتقديم اي مساعدة يطلبها لبنان في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة.

مكررا موقف ايران من دعمها لاي توافق لبناني يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل اي جهة دولية بشؤونه الداخلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

قائد دفاع الجو: على الصهاينة الاهتمام بمشاكلهم الداخلية بدلا من تهديدنا

رئیسي: ينبغي تواصل زيادة قدرة ايران على إنتاج النفط

أمريكا تفرض اجراءات حظر على استخبارات حرس الثورة الاسلامية في ايران وجهاز الأمن الروسي

الهند تؤكد ضرورة التشاور مع ايران بشان القضايا الامنية المشتركة بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. وزير الخارجية الإيراني على بعد أمتار من فلسطين المحتلة: ندعم المقاومة

'كيوكوشنكاي' العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

السيطرة على حريق داخل مولدة وخزين كاز شرقي بغداد

اثناء قيامهما ببيع كلية.. الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في العراق

في المثنى وواسط.. ضبط مخالفات بملايين الدنانير

في سوريا.. إحصائية مخيفة تخص هزات أرضية خلال يوم