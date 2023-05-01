الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين غاضبين في عيد العمال

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

بالمواجهات مع الشرطة ومواصلة الإضرابات دار يوم عيد العمال في فرنسا، فلأول مرة منذ عام2009 نزلت النقابات الرئيسية الثماني في البلاد إلى الشارع تنديدا بتمرير حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لقانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، ولم تغير خطة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن للتهدئة رأي أي من المحتجين. 

العالم - خاص بالعالم

وقال فابريس ليريستيف مسؤول نقابي:"لا أعتقد أن من الضروري العودة إلى المفاوضات، بصراحة لا، وإلا فإن ذلك سيعطي انطباعا بأننا سنقلب الصفحة وهذا ما تريده السلطات يجب أن نواصل بدون كلل".

المعارضة والنقابات كانت قد حددت ثلاثمئة نقطة تجمع في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد العمال، وتوقعت مشاركة ما يصل إلى مليون ونصف المليون شخص فيها، مقابل نحو ستمئة ألف شخص توقعت السلطات مشاركتهم في المسيرات في ظل حشد نحو اثني عشر رجل أمن بينهم خمسة آلاف في العاصمة وحدها

وأكد كريستوف رونكو متخصص في تكنولوجيا المعلومات:"لا نرى كيف سنتمكن خلال السنوات الأربع المقبلة من التصالح مع هذه الحكومة، لا أرى كيف سيكون ذلك ممكنا، لا أرى كيف سيحكمون دون أن يدخلوا في مواجهة، هذه هي طريقتهم لقد أثبتوا ذلك".

وقبيل انطلاق المسيرات لم تكن تباشير عيد العمال إيجابية، حيث ألغت السلطات ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين بالمئة من الرحلات الجوية في أكبر مطارات البلاد إضافة إلى استمرار تعثر حركة النقل البري تأثرا بإضرابات متنوعة.

أما حصيلة عيد العمال الذي لم يكن عيدا للسلطات فكانت إغلاق الطرق وإشعال النيران بالممتلكات الخاصة والعامة واعتقال وإصابة العشرات جراء الاشتباكات التي استمرت لساعات في مختلف المدن الفرنسية وبينها العاصمة باريس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد 300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا تزامنا مع عيد العمال

التضخم في فرنسا يتسارع مجددا

مع استمرار المعارك في السودان..فرنسا تجلي أكثر من 200 شخص من البلاد

ماكرون: لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفينة أميركية تجلي أكثر من 300 شخص من السودان إلى السعودية

زيارة رئيسي لسوريا.. تعزيز للمقاومة وتوثيق للتعاون

تونس: المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة لكن سيادة البلاد فوق كل اعتبار

المبعوث الأممي للسودان يرجح عقد مفاوضات بين طرفي الأزمة في السعودية

الأناضول تكشف عن الطريقة التي أدت الى هلاك زعيم تنظيم "داعش"

بالفيديو... مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين غاضبين في عيد العمال