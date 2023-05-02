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استشهاد الأسير خضر عدنان يفجّر غضبا عارما في قطاع غزة

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

استفاقت فلسطين على جريمة اعدام اسرائيلي تمت بشكل ممنهج فبعد 86 يوما من الاضراب عن الطعام استشهد الأسير خضر عدنان داخل الاسر.

العالم - خاص بالعالم

الامر الذي اثار غضبا فلسطينيا واسعاً دفع المقاومة لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

الفصائل ومعها وزارة الاسرى نظمت مؤتمرا صحفيا أمام مقر الصليب الاحمر اكدت فيه ان الشيخ خضر عدنان اغتيل بشكل متعمد.

واعتبرت ان صمت المؤسسات الدولية شريكا في جريمة الاغتيال بسبب عدم استجابتها للنداءات الفلسطينية المطالبة بالافراج عنه بعد ان تدهور وضعه الصحي.

حالة حداد عمت ارجاء فلسطين على استشهاد مفجر معركة الأمعاء الخاوية الذي اضرب خمس مرات سابقة حتى نال حريته شهيدا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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