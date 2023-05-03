شاهد.. مضمون الاتفاقيات التي وقّعها الرئيسان الإيراني والسوري

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان هذه المذكرة التي وقع عليها الرئيسان كانت بداية عملية لتوقيع اتفاقيات كثيرة جرت في قصر الشعب حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات كان ابرزها في مجال الزراعة بعدما وقّع وزير الزراعة السوري وبالنيابة عن وزير الخارجية الايراني على مذكرة تفاهم زراعية.

ولفت مراسلنا الى توقيع مذكرة هامة تتعلق بالمواصلات، حيث وقّع وزير الطرق وبناء المدن بازرباشي عن الجانب الايراني مذكرة تفاهم وتعاون ومن الجانب السوري في مجال السكك الحديدية اضافة الى مذكرة تفاهم حول الطيران المدني ومذكرة اخرى تفضي بالاعتراف بالشهادات البحرية بين البلدين.

واضاف مراسلنا: ووقعت كذلك اتفاقيات اخرى على مستوى النفط حيث وقع وزيري النفط السوري والايراني مذكرة تفاهم وتعاون واتفاقية فيما يخص موضوع النفط في التنقيب والاستيراد والتصدير اضافة الى مذكرة اخرى تتعلق بالمعهد الوطني للدراسات الزلزالية السوري، والمعهد الدولي للدراسات الزلزالية الايراني.

يذكر انه في الاجتماع المشترك لوفدين البلدين، أكد رئيسا إيران وسوريا على أهمية برنامج التعاون الاستراتيجي الشامل والطويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية من أجل تأمين مصالح البلدين والشعوب الأخرى في المنطقة، مشيرًا إلى توقيع وثائق التعاون بين الجانبين.

كما من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة الذي يستمر ليومين لقاءات عديدة سيجريها الرئيس الايراني مع كبار المسؤولين السوريين كما سيشارك في عدة فعاليات وسيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وسيلتقي الإيرانيين المقيمين، وكذلك سيزور الأماكن الدينية والمقدسة في سورية.

وقبيل مغادرته الى دمشق اعرب رئيسي عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة في سبيل تنمية وتوسيع العلاقات الايرانية السورية وأن تكون زيارة مفيدة ومؤثرة للعلاقات بين البلدين.

وحظي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي باستقبال شعبي حافل لدى وصوله إلى دمشق صباح اليوم الاربعاء على رأس وفد رفيع المستوى.

واحتشدت الجماهير السورية التي استقبلت الرئيس السيد رئيسي بحفاوة بعد وصوله الى دمشق في زيارة تستغرق يومين لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس ايراني إلى سوريا منذ حوالي 13 عامًا.

ووصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاربعاء على راس وفد سياسي واقتصادي كبير.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري الرئيس السيد ابراهيم رئيسي مع الرئيس بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...