بوتين يصادق على قانون السجن المؤبد لجريمة الخيانة العظمى

العالم- روسيا

وحسب وكالة "اسبوتنيك" جاء في نص الوثيقة: "تم إجراء تعديلات على المادة 275 "الخيانة" من قانون العقوبات الروسي. فيما يتعلق بالتجسس، يعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يصدر معلومات لجهة أجنبية تشكل أسرار دولة، أو الانشقاق إلى جانب العدو، أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى في الأنشطة الموجهة ضد روسيا".

وتنشر الوثيقة على موقع الدولة الرسمي للمعلومات القانونية.



جدير بالذكر أن القانون السابق كان ينص على عقوبة تصل مدتها إلى 20 عامًا مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل (6200 دولار تقريبًا).