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بدء التحقيق مع الطلبة المتسببين بمشاجرة الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي

بدء التحقيق مع الطلبة المتسببين بمشاجرة الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الأستاذ الدكتور نذير عبيدات على أهمية تطبيق القانون وإنفاذه على جميع الطلبة المتسببين في المشاجرة الطلابية التي وقعت في الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي وعدم التهاون في ذلك حفاظا على أبناءنا الطلبة وحسن سير العملية التعليمية.

العالم _ الأردن

وفي هذا السياق بين عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود أن لجان التحقيق في العمادة قد باشرت بالفعل اعمالها في التحقيق مع الطلبة المشتركين في المشاجرة التي حصلت خلال الأسبوع الماضي. وستقدم اللجان توصياتها بالعقوبات التأديبية على الطلبة المخالفين بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

وفي هذا الصدد أكدت الجامعة الأردنية في بيان أن مثل هذه الأفعال وأن كانت تمس سيرورة العملية التعليمية إلا أنها لا تعكس بالضرورة الصورة الحقيقة لطلبتنا الأعزاء المنتمين لدراستهم ومؤسستهم والذين عبروا عن استيائهم وامتعاضهم لهكذا تصرفات خرجت من قلة قليلة من زملائهم.

وأضافت "ستبقى الأردنية هذا الصرح العلمي العريق عقل الدولة الأردنية وقلبها النابض بالحياة ولاَّدة للكفاءات الوطنية".

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بدء التحقيق مع الطلبة المتسببين بمشاجرة الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي