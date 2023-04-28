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528 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وأميركا

528 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وأميركا
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 528 مليون دينار، مقابل 398 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

العالم _ الأردن

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من هذا العام بنسبة 28.2 بالمئة، لتصل إلى قرابة 278 مليون دينار، مقارنة مع نحو 217 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الولايات المتحدة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 38.2 بالمئة، لتبلغ حوالي 250 مليون دينار، مقارنة مع 181 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للمعطيات الإحصائية، فقد حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي فائضاً مقداره 28 مليون دينار.

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