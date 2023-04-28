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خبراء وسياسيون أردنيون: عودة سورية إلى الحضن العربي بداية استقرار الأوضاع في المنطقة

خبراء وسياسيون أردنيون: عودة سورية إلى الحضن العربي بداية استقرار الأوضاع في المنطقة
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد خبراء وسياسيون أردنيون أن عودة سورية إلى الحضن العربي تمثل بداية استقرار الأوضاع في المنطقة.

العالم _سوریا

وأشاروا خلال ندوة اقامتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير في العاصمة الأردنية عمان أمس إلى أن التطورات في عودة العلاقات العربية مع سورية تأتي بعد تغيير كبير في سياقات جديدة عربية ودولية.

وأكد وزير الإعلام الاردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان الحالي الدكتور محمد المومني أن الأردن من أكثر الدول التي لها مصالح وخصوصية في إعادة العلاقات مع سورية في المجالات كافة، وقال: “إنه من مصلحتنا أن تستعيد سورية قوتها ومكانتها على كل الأصعدة”.

من جانبه أشار وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الأسبق المهندس صخر دودين إلى أن توجه الدول العربية في عودة العلاقات مع سورية وإعادتها الى الحضن العربي يأتي بسبب ما شهدته سورية من نهج إصلاحي، إضافة إلى أهميتها في ربط العلاقات بين الدول العربية وتركيا وشمال أوروبا، داعياً الدول العربية للالتفات إلى العدو الحقيقي في المنطقة والمتمثل بالاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح دودين أن الاتفاق الإيراني السعودي كان له أكبر الأثر في إعادة تغيير كثير من أوضاع المنطقة العربية.

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