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اثناء قيامهما ببيع كلية..

الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في العراق

الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في العراق
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ، اليوم الجمعة، الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في الانبار.

العالم _العراق

وذكرت الوكالة في بيان ، انه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عملياتها الامنية لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتاجرين بالأعضاء البشرية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود متهمين اثنين يتاجران بالأعضاء البشرية حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات والاطاحة بهما اثناء قيامهما ببيع كلية احدهما مقابل مبلغ مالي".

وأشارت الى، ان "عملية القبض تمت من خلال استخدام الطرق الفنية والاستخباراتية واستدراجها وضبطهما بالجرم المشهود".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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اثناء قيامهما ببيع كلية.. الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في العراق

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