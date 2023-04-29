هنية يزور ايران قريبا

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث فيه مع هنية التطورات السياسية والميدانية، حسب بيان لحركة "حماس".

وأشاد عبد اللهيان، بصمود الشعب الفلسطيني، معبرا عن "اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي تؤلم الاحتلال وتقض مضاجعه".

وأكد على "محورية قضية القدس، ومتابعة الجمهورية الإسلامية لما يجري فيها من اعتداءات وممارسات صهيونية".

بدوره استعرض هنية "جرائم الاحتلال في الضفة والقدس، وحصار غزة، ودور المقاومة في صد العدوان، وقدرتها على فرض معادلاتها الميدانية لما يخدم مصلحة شعبها وقضيتها".

وأشاد بالفعاليات التي شهدها "يوم القدس"، مرحبا بالمواقف "التي أعلنت خلاله دعما وتأييدا لشعبنا ومقاومته، بما يؤكد أن القدس تشكل عنصر إجماع للأمة وبوصلة الأحرار في العالم".