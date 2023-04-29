الرئيس العراقي: لن ننسی هذه المواقف الايرانية..

العالم - العراق

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه بنظيره الايراني ابراهيم رئيسي:"الشعب العراقي معروف بوفائه ولن ينسی وقفة الجمهورية الاسلامية حينما عانينا ظلم وقساوة الديكتاتورية".

وأضاف ان الشعب العراقي لن ينسی كذلك اهتمام ورعاية الجمهورية الاسلامية للعراقيين الكرد بعد ان تعرضوا للقصف الكيميائي في حلبجة، وايضاً لم ينسی مساندتنا في قتال مجرمي تنظيم داعش الارهابي".

وشدد الرئيس العراقي علی ان العلاقات بين ايران والعراق متماسكة وتزداد قوة وعلينا جميعاً العمل علی تطويرها بالتنسيق والتعاون المستمر علی كافة الصعد.

وتعتبر زيارة الرئيس عبداللطيف رشيد للعاصمة الايرانية طهران، أول زيارة رسمية له منذ انتخابه رئيساً للعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2022.