الرئيس الايراني يؤكد علی أمن العراق ويحذر من مخل بأمن المنطقة

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبداللطيف رشيد: أمن العراق وأمن الحدود مهم جداً بالنسبة لنا ومذكرة التفاهم الامنية بين البلدين بالتأكيد ستساعد ليس فقط في استتباب الأمن في البلدين وانما في المنطقة".

وأكد رئيسي:"بنفس القدر الذي نعتبر فيه المحادثات بين دول المنطقة مفيداً ويساهم في حل قضايا المنطقة، نری ان حضور القوات الاجنبية في المنطقة ليس مفيداً علی الاطلاق، بل ونعتبر ان تواجد الاميركيين في المنطقة يخل بأمنها".

واستقبل الرئيس رئيسي نظيره العراقي الرئيس عبداللطيف رشيد، في طهران، في أول زيارة رسمية له لايران والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس رئيسي.