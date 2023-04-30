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الرعايا الإيرانيون الذين أجلتهم السعودية من السودان يغادرون إلى طهران

الرعايا الإيرانيون الذين أجلتهم السعودية من السودان يغادرون إلى طهران
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

غادر الرعايا الإيرانيون المقدر عددهم بـ 65 شخصا، إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية، بعد إجلائهم من السودان ضمن عملية الإجلاء السعودية.

العالم - السعودية

وكان قد أعرب رئيس الوفد الإيراني والقائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى السعودية حسن زرنكار عن شكره لحكومة المملكة على تعاونها بإجلاء مواطني بلاده من السودان.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أشاد زرنكار، بالتعاون السعودي الإيراني في المجال الإنساني والتعاون القنصلي بين البلدين، موضحا أنه كان نتيجة هذا التعاون المتكامل بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين في جدة هو وصول المواطنين الإيرانيين العالقين في السودان، الذين بدأت رحلتهم من الخرطوم، ثم بورتسودان ووصولهم إلى جدة.

وأضاف زرنكار: "بالنيابة عن حكومة إيران، وسفارة إيران لدى المملكة العربية السعودية أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزير الخارجية وموظفيها في مكتب جدة، للتعاون معنا ومساعدتنا في جلب مواطنينا من السودان إلى جدة وكذلك إرسالهم من مطار جدة الدولي إلى مطار طهران".

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الرعايا الإيرانيون الذين أجلتهم السعودية من السودان يغادرون إلى طهران

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