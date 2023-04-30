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ملك الأردن يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي أزمات المنطقة

ملك الأردن يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي أزمات المنطقة
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني، السبت، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بشأن جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة في المنطقة والعالم.

العالم - الأردن

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أن ذلك جاء خلال استقباله لوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة مكارثي.

وقال البيان إن اللقاء بحث "مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم".

كما تناول علاقات "الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات".

وأشاد العاهل الأردني بدعم الولايات المتحدة والكونغرس لبلاده، مشددا على "أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الملك عبد الله على ضرورة تكثيف جهود التوصل لأفق سياسي للقضية الفلسطينية الأمر الذي يمهّد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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ملك الأردن يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي أزمات المنطقة

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