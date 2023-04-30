صدرا في القمة..

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في هذه الحلقة نلقي الضوء على شركة "صدرا" الإيرانية وهي أكبر مصنع للسفن في إيران،مجهزة بمرافق للتصميم والهندسة والبناء والنقل والتركيب للهياكل والسفن السياحية والتجارية والعسكرية والتشغيلية والإغاثية وذلك على أيدي النخب من العلماء والباحثين الإيرانيين.

وتمكنت الجمهورية الاسلامية الايرانية في اولى محاولاتها لصناعة السفن العملاقة و هي سفن تدعى "افراماكس"، من اثبات قدراتها الفنية والهندسية لتصدير الخدمات الفنية والهندسية،وتوفير المزيد من فرص العمل في الداخل كما تمكنت عبر اداء مناسب من استقطاب المزيد من الزبائن الأجانب، مما جعل ايران ضمن الدول الكبيرة المصنعة للسفن في العالم.

ويعود تاريخ إنشاء مشروع "افراماكس"إلى حقبة عام 2007، حيث تم حينها توقيع عقد بين الحكومتين الايرانية والفنزويلية لصنع 4 ناقلات نفط بطاقة استيعابية تبلغ 94 الف طن لكل منها وفي مرحلة لاحقة وبناء على طلب من الجانب الفنزويلي فقد تم تغيير الطاقة الاستيعابية الى 113 الف طن وبالتالي اجريت تغييرات في ابعاد وخصاص الناقلة وتم بعد عام من ذلك اعداد المشروع النهائي لصنع 4 ناقلات نفط "افراماكس".

وفي عام 2009 تم البدء بصنع اول ناقلة من ناقلات النفط الاربعة بالخصائص التالية: الطول 250 م، العرض 44 م، الارتفاع 21 م، طاقة الاستيعاب 113 الف طن ما يعادل 800 الف برميل، قدرة المحرك 21 الف كيلوواط، عدد المولدات 3، طاقة كل مولد 900 كيلوواط، السرعة 15 عقدة بحرية.

وتبلغ مساحة سطح الناقلة العملاقة هذه 2.5 ضعف ساحة كرة قدم وتم نصب اجهزة مختلفة متعلقة بعمليات الشحن والتفريغ للنفط بزنة 3 الاف و 660 طنا من ضمنها مرجلان لتوفير البخار اللازم لتشغيل مضخات نقل النفط.

ومن النقاط اللافتة الاخرى في صنع الناقلة يمكن الاشارة الى حجم العمل الفني المستخدم خلال عملية التصنيع ومنها 328 كم لحام و 56 كم انابيب و 125 كم كيبلات.

ولكل ناقلة من ناقلات النفط "افراماكس" طاقم عدده 36 شخصا وهم قائد الناقلة والضباط والتقنيون والملاحون.

وتم الانتهاء من صنع اول ناقلة من هذه الناقلات في العام 2012 وتم تسليمها لفنزويلا الا ان صنع الناقلة تاخر حيث استغرق 10 اعوام وتم تسليمها بيونيو عام 2022.

ووفقا لما صرح به الرئيس الفنزويلي سيتم تسليم الناقلة الثالثة في العام القادم 2023 والناقلة الرابعة في العام 2024 حيث تنتهي حينها هذه الصفقة بعد 15 عاما على ابرامها.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشرکة "صدرا" الايرانية لإنتاج السفن "علي زارعي" ان هذه الشرکة قامت ببناء وتصدير اربع ناقلات نفط عملاقة،,أضاف: "لقد قمنا بتسليم ناقلة واحدة، وسيتم تسليم الثانية، وبدأنا بناء الناقلة الثالثة التي سيتم بناؤها وتسليمها في غضون عامين.

واشار زارعي الى ان شركة صدرا قامت بتصميم وهندسة وبناء ونقل وتركيب وتشغيل 10 منصات في حقل بارس الجنوبي بشكل متزامن. كما تقوم الشركة بصيانة 18 منصة في منطقة 2 من حقل بارس الجنوبي.

تابعو هذه الحلقة من برنامج "صدرا في القمة"عبر الفيديو، لكي تستفيدوا من معلومات أكثر حول مشاريع شركة "صدرا" الإيرانية ...آملين أن تنال رضاكم.