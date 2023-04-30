عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

العالم - فلسطين

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف "يهودا غليك" اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.