مواقع التواصل تهتم باستمرار الخروقات للهدنة في السودان

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هدنة هشة، يجد كل طرف من اطراف الصراع ما يبرر خرقها. فالجيش يتهم قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي على الخرطوم وأم درمان وبحري لاجبار المدنيين على اخلاء هذه المناطق، مؤكداً تعامله مع الخروقات وتكبيده من وصفهم بالمتمردين خسائر كبيرة.

في فلسطين المحتلة، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن مجموعة "هاكرز" تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر موقع "فيسبوك" و "انستغرام". وذكرت وسائل الإعلام أن مجموعات "الهاكرز" المخترق لحساب نتنياهو، نشروا عليه مقاطع صوتية من القرآن الكريم.

في مجال أخر، وللمرة الاولى منذ رحيله المفاجئ عن قناة "فوكس نيوز"الامريكية، كسر المذيع الاكثر شهرة في الولايات المتحدة، تاكر كارلسون، صمته، ونشر مقطع فيديو متهماً السلطات الامريكية والساسة في أكبر حزبين أمريكيين بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد.

من جهة اخری، تكاد هفوات الرئيس الامريكي لا تنتهي؛ فقد ظهر وفي يده ورقة بأسماء وأسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي. ولاحظت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الأمر، حيث قام بايدن بعرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وكان اسمها مكتوباً بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.