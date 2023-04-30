نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2023

قناة العالم
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
آية الله خامنئي يشير إلى شهامة الشعب العراقي في استقبال الزوار الإيرانيين في أيام الأربعين وغيرها على الرغم من سنوات الحرب الثماني بين البلدين
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي لدى استقباله الرئيس العراقي: بسط التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة يصب في مصلحة كلا البلدين
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي لدى استقباله الرئيس العراقي: تقدم العراق وازدهاره واستقلاله ورفعته مهم للغاية بالنسبة لإيران
مصادر إعلامية: دوي انفجار عنيف يهز مركز العاصمة السودانية الخرطوم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/04/30/168284961507774200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/04/30/168284961507774200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/04/30/168284961090273700.jpg
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-04-2023
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-04-2023
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-04-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
مواقع التواصل تهتم باستمرار الخروقات للهدنة في السودان
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩
مع الحدث
شاهد.. تطورات الملف السوري والدفع للتقارب بين دمشق وأنقرة
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: قمة ايرانية عراقية في طهران..علاقات استراتيجية وتعاون مثمر
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦
خاص بالعالم- مراسلون
الضفة الغربية والقدس المحتلة في وجه التصعيد الإسرائيلي
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤
خاص بالعالم- مراسلون
الانقسامات السياسية والمجتمعية في الكيان وصلت الى المقابر
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦
انقلاب الصورة
اميرکا تهدد العرب من العودة الی سوريا
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد: ماذا يحدث في السودان، في اليوم الاخير من الهدنة
توجيه عاجل من الداخلية السعودية يخص حجاج هذا العام
شاهد.. النيران تلتهم البنك المركزي السوداني
هيئة الأسرى: الأسير متوكل رضوان يتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال
شاهد.. دلالات الزيارة المقررة للرئيس الإيراني الى دمشق
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2023
مقالات و تحليلات
كيف تقرأ محاولات موسكو وطهران لإحدات التقارب السوري التركي؟
نتنياهو و الانقسام في الداخل الإسرائيلي
أي تداعيات لاختراق المواقع الحساسة على واقع الاحتلال؟
كيف تقرأ هواجس الاحتلال من احتدام المعارك في السودان؟
بينها 3 عربية ..لا استقرار في السودان إلا بالتنسيق بين 6 دول!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.