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إيران وباكستان تتطلعان لتعزيز التعاون الاقتصادي

إيران وباكستان تتطلعان لتعزيز التعاون الاقتصادي
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

ناقشت إيران وباكستان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وأكدتا على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لترسيخ التعاون المشترك.

العالم - إيران

وأعرب السفير الإيراني محمد علي حسيني خلال لقائه وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، عن تقديره لتعاون الحكومة الباكستانية ودعمها لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قائلا: إن القدرات التي يتمتع بها البلدان هي العامل الرئيسي لتوسيع التعاون المشترك.

وأضاف حسيني أن: حجم التجارة بين البلدين وصل إلى مليارين و 400 مليون دولار وينبغي بذل المزيد من الجهود لدعم رجال الأعمال لدى البلدين.

من جانبه قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، خلال الاجتماع مع السفير الإيراني، إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إيران الشقيقة والصديقة.

وشدد دار أن بلاده رغم ما تواجهه من التحديات الاقتصادية تسير على طريق التقدم والتنمية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على ضرورة تحديد آليات جديدة لزيادة حجم التجارة وتطوير التعاون الاقتصادي، وعبرا عن ارتياحهما لحجم التجارة بين البلدين الذي تجاوز ملياري دولار.

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