حركة أنصار الله تفرج عن قائد بارز في جيش اليمني بمبادرة أحادية

العالم - اليمن

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أن "رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني التقى وفدا من قبائل محافظات أبين وشبوة والبيضاء يزور صنعاء حاليا، وأبلغه بتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، بالإفراج عن الأسير فيصل رجب، وتسليمه للوفد صباح اليوم الأحد بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص".

من جانبه، قال رئيس الوفد القبلي الشيخ سالم الجنيدي وهو محافظ محافظة أبين المعين من "أنصار الله"، إن "من غايات الزيارة السعي لتعزيز الأخوة والمودة"، مضيفا أن "الوحدة ستظل راسخة في قلب كل يمني".

إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بإعلان "أنصار الله" الإفراج عن القائد السابق للواء 119 مشاة في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب، مشيرة إلى أنه كان ضمن من ستشملهم صفقة جديدة لتبادل الأسرى من المقرر الاتفاق بشأنها منتصف أيار/ مايو القادم.

و صرح متحدث الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل: "بعد مفاوضات مضنية اُتفق على أن يكون الإفراج على مراحل بحيث تم حينها إخراج اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي على أن يكون ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة التي كانت مقررة الشهر القادم".

ويعد فيصل رجب، أحد أبرز القيادات العسكرية التي خاضت معارك الجيش اليمني ضد حركة "أنصار الله" إبان الحروب الست في محافظة صعدة معقل الحركة بدءا من العام 2004 واستمرت بصورة متقطعة حتى 2010.

ووقع رجب في أسر حركة "أنصار الله" في آذار/ مارس 2015، خلال هجوم شنته الحركة في محافظة لحج عقب سيطرتها على قاعدة العند الجوية، أكبر القواعد العسكرية اليمنية، وإلى جانبه وزير الدفاع حينها اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق، اللذين تم الإفراج عنهما مؤخرا في إطار تنفيذ اتفاق سويسرا بين الحكومة والحركة الذي شمل تبادل نحو 900 أسير من الجانبين في 14 نيسان/ أبريل الجاري.

ويعد اتفاق سويسرا الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية و"أنصار الله" في 20 آذار/ مارس الماضي، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين شملت تبادل 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.

وتبادلت الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

وتسيطر حركة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الحركة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.