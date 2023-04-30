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الحكومة تقدم للبرلمان الإيراني مشروع قانون لتأسيس وزارة التجارة

الحكومة تقدم للبرلمان الإيراني مشروع قانون لتأسيس وزارة التجارة
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون البرلمانية محمد حسيني عن تقديم الحكومة مشروع قانون بصفة عاجل جدا إلى مجلس الشورى الإسلامي لتأسيس وزارة التجارة.

العالم - إيران

وفي إشارة إلى جهود الحكومة وتركيزها على تأسيس وزارة التجارة، -وفصلها عن وزارة الصناعة والمناجم- قال حسيني: إن الحكومة أرسلت لمجلس الشورى الإسلامي مشروع قانون لتأسيس وزارة التجارة في سياق الإسراع بالإجراءات المتعلقة بمراقبة وتنظيم الأمور ذات الصلة بمجال التجارة وتنظيم سوق السلع والخدمات ودعم الناس فيما يتعلق بالتجارة الداخلية من خلال تحسين وإصلاح النظام الإداري من حيث المؤسسات والتنظيم وهيكل إدارة أمور الدولة.

واعتبر الهدف الآخر من عرض هذا القانون هو مبادئ الاتصال والاستمرارية والتجانس وتوافق الواجبات وسرعة الحركة وزيادة تحرك الجهات المسؤولة امتثالا لمبدأ عدم توسيع المنظمات في الحكومة.

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأسيس وزارة التجارة منذ بداية تشكيل الحكومة الثالثة عشرة الحالية، قال نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية: تماشيا مع الحاجة إلى خلق تآزر وتعاون بين الحكومة والبرلمان، بعد رسالة رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية فقد تمت المصادقة على مشروع قانون تاسيس وزارة التجارة في مجلس الوزراء وتم تقديمه إلى البرلمان.

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الحكومة تقدم للبرلمان الإيراني مشروع قانون لتأسيس وزارة التجارة

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