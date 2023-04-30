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إستثمارات بقيمة 4000 مليار تومان في مجال البتروكيماويات الإيراني

إستثمارات بقيمة 4000 مليار تومان في مجال البتروكيماويات الإيراني
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان (جنوب غرب إيران)، أنه تزامنا مع زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي للمحافظة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم لبناء وحدتين للبتروكيماويات بقيمة تزيد عن 4 آلاف مليار تومان.

العالم - إيران

وقال بيام برزكر: في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة خوزستان الذي عقد بحضور رئيس الجمهورية تم التوقيع على مذكرتي تفاهم لبناء وحدات بتروكيماوية بين منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات ومحافظة خوزستان وشركة مارون للبتروكيماويات في مجال إنتاج البولي إيثيلين الخفيف والثقيل باستثمار 692 مليار تومان بما يعادل 278 مليون دولار بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا وتوفير فرص عمل لـ144 شخصا.

وأضاف: كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات ومحافظة خوزستان وشركة غدير للبتروكيماويات، حول مشروع بناء "كلور بارك" واستكمال سلسلتها تماشيا مع استكمال سلسلة القيمة باستثمار 3441 مليار تومان أي ما يعادل 1382 مليون دولار بطاقة إنتاجية تزيد عن 327 ألف طن سنويا وتوفير فرص عمل لـ220 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات الواقعة في جنوب غرب محافظة خوزستان هي أول مركز لإنتاج البتروكيماويات في إيران، وتنتج حوالي 30٪ من المنتجات البتروكيماوية في البلاد.

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إستثمارات بقيمة 4000 مليار تومان في مجال البتروكيماويات الإيراني