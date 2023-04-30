تمديد توقيف النائب الأردني "عماد العدوان" في فلسطين المحتلة 8 أيام

العالم-الاردن

هذا وأفادت إذاعة جيش "اسرائيل" بأن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال النائب الأردني العدوان لثمانية أيام اضافية.

وذكر الإعلام الصهيوني أن "المحامي الذي يمثل النائب الأردني الذي حاول تهريب 200 قطعة سلاح إلى إسرائيل، هو عضو الكنيست السابق أسامة سعدي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية على موقعها الإلكتروني عن صحفي أردني لم تسمه، أن حوارا سريا يجري في القنوات الأمنية بين الاحتلال والأردن حول ملف النائب عماد العدوان.

وقال النائب الأردني عمر عياصرة، يوم الثلاثاء، إن الأردن مهتم بعودة النائب عماد العدوان المعتقل في فلسطين المحتلة بشبهة تهريب أسلحة، لكن العلاقات بين الأردن والاحتلال في حالة سيئة للغاية.

ولم تستبعد المصادر وجود ابتزاز وضغط من تل ابيب على الأردن في بعض الملفات لإنهاء القضية.