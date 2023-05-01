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أردوغان يعلن أنه على ما يرام ويواصل برنامج حملته الانتخابية

أردوغان يعلن أنه على ما يرام ويواصل برنامج حملته الانتخابية
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر قنوات تلفزيونية محلية، أنه على ما يرام وسيواصل برنامج حملته الانتخابية بعد إصابته بإنفلونزا المعدة الأسبوع الماضي.

العالم-تركيا

وقال أردوغان: "أشعر أنني بحالة جيدة. لم نأخذ استراحة من تنظيم التجمعات بل أعدنا البرنامج بالكامل".

ومساء الأربعاء الماضي، شعر أردوغان بتوعك خلال مقابلة مع القناة السابعة، وانقطع البث المباشر لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك عاد الرئيس التركي وقال إن حالته الصحية السيئة ناجمة عن مرض إنفلونزا المعدة.

وفي اليوم التالي، وبناء على نصيحة الأطباء، ألغى أردوغان جميع الفعاليات العامة وقرر المشاركة في حفل كان مقررا يوم الخميس لإيصال الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية عبر الفيديو.

وبسبب مرض الرئيس انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول مشاكل أردوغان الصحية الخطيرة، وسرعان ما تم دحض هذه المزاعم رسميا من قبل السلطات.

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أردوغان يعلن أنه على ما يرام ويواصل برنامج حملته الانتخابية

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