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بين تلال العديسة وبوابة فاطمة..

الاحتلال يكثف دورياته شمال فلسطين المحتلة بمحاذاة السياج الحدودي

الاحتلال يكثف دورياته شمال فلسطين المحتلة بمحاذاة السياج الحدودي
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كثفت قوات الاحتلال  الاسرائيلي دورياتها بمحاذاة السياج الحدودي ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة شمال فلسطين المحتلة.

العالم - لبنان

ونقل مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسين عزّالدين نقلا عن معلومات امنية من جنوب لبنان، ان "دورية لجيش الاحتلال الاسرائيلي مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت صباح اليوم الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية الفلسطينية في قضاء مرجعيون".

واضاف، ان ذلك "تزامن مع قيام دوريات اسرائيلية اخرى بالتجول على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على عديسة وحولا كما سجل ايضادوريات إسرائيلية في الطرف الشمالي الغربي لبلدة الغجر المقابلة لسهل الماري المجيدية وعين عرب دون ان يسجل خرقا للخط الازرق".

وفي الجانب اللبناني سجلت دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة التحركات الاسرائيلية في الجهة المقابلة تحسبا لأي طارئ.

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بين تلال العديسة وبوابة فاطمة.. الاحتلال يكثف دورياته شمال فلسطين المحتلة بمحاذاة السياج الحدودي

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