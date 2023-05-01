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"كونا": صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بصدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين.

العالم _ الكويت

وجاء في نص مرسوم حل مجلس الأمة: "

مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة.

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

- واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة.

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يحل مجلس الأمة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

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