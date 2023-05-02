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تواجد المبعوث الأميركي في السعودية وعمان لإحلال عملية السلام باليمن

تواجد المبعوث الأميركي في السعودية وعمان لإحلال عملية السلام باليمن
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

توجه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، يوم أمس الاثنين، إلى منطقة الخليج الفارسي، في زيارة من شأنها "دفع الجهود الرامية إلى تأمين التوصل إلى اتفاق جديد في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة".

العالم - اليمن

وأعلن بيان للخارجية الأميركية أن ليندركينغ سيزور خلال جولته كلاً من سلطنة عمان والسعودية، على أن تشمل اجتماعاته لقاء مسؤولين سعوديين ويمنيين وعمانيين، وأيضا شركاء دوليين.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستدور حول "مناقشة الجهود المتضافرة لدفع المباحثات الجارية بالفعل".

وفي السياق، أوضحت الخارجية الأميركية في بيانها أن واشنطن تعمل بشكل "وثيق" مع الأمم المتحدة والسعودية وعمان وغيرها من الشركاء، "للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة"، والتي وفرت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب قبل سنوات.

وأضافت أن واشنطن "تدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تسمح لليمنيين بتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم".

وانطلقت منذ أسابيع محادثات بين أطراف الصراع للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وإحلال السلام، تخللتها لقاءات لوفود عمانية وسعودية مع حركة أنصارالله في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن تحركات لم يفصلها مراقبون عن مسار التقارب بين السعودية وإيران.

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تواجد المبعوث الأميركي في السعودية وعمان لإحلال عملية السلام باليمن

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