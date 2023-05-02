الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مجموعة بريكس تدعو إلى الدخول في مفاوضات شاملة لحل أزمة اليمن

مجموعة بريكس تدعو إلى الدخول في مفاوضات شاملة لحل أزمة اليمن
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعت مجموعة دول بريكس، جميع الأطراف اليمنية إلى استئناف الهدنة والدخول في مفاوضات شاملة بوساطة الأمم المتحدة.

العالم - اليمن

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع نواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا.

وأعرب البيان الختامي، عن تقدير النواب لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون والأطراف المعنية التي ساهمت في إيجاد حل سياسي للصراع.

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن وشجعوا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن.

ورحبت هذه الدول "بالمبادرة السعودية الأخيرة لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وحركة أنصارالله لتحقيق السلام والأمن في اليمن، كما رحبوا وأشادوا "بجهود دول المنطقة بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان لمعالجة الوضع في اليمن والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.

روابط ذات صلة

مبادرة لإنشاء عملة موحدة بين اعضاء مجموعة بريكس

توقعات 'جنوب افريقية' بحضور بوتين قمة البريكس 2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي رسائل زيارة الرئيس الإيراني الى دمشق؟

السجون الاسرائيلية تشهد اشتباكات واسعة رداً علی استشهاد خضر عدنان

'فتح الانتفاضة' تنعى البطل الشهيد خضر عدنان

شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى سوريا

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

شاهد: ردود فلسطينية أولية علی استشهاد الشيخ خضر عدنان