غارات وانفجارات ورشقات نارية في الخرطوم وسط الهدنة !

العالم - السودان

غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية بالرغم من دخول سادس هدنة حيز التنفيذ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الطائرات الحربية عاودت التحليق و قصفت مواقع للدعم السريع في ضاحية الحلفايا، شمال شمبات في الخرطوم بحري، ومضادات تابعة للدعم السريع تصدت لها.

أعمدة الدخان تصاعدت شمالي حي كافوري وحول منطقتي شمبات والصبابي بالخرطوم بحري، وحلة خوجلي، والجانب الشرقي من جزيرة توتي بالخرطوم.

الجيش السوداني قال أنه نجح في حرمان خصومه من نحو نصف قدراتهم القتالية، مشيراً الى أن الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان.

في المقابل، أكدت قوات الدعم السريع أنها لا تزال تسيطر على مواقع في القصر الرئاسي، والإذاعة والتلفزيون، ومطار الخرطوم والأحياء المجاورة له.

وفي الوقت الذي تدخل فيه الاشتباكات الدامية أسبوعها الثالث، دقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية محذرة من أن مئات الآلاف قد يفرون من البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين، مبدياً قلقه الكبير.

وقال ستيفان دوجاريك:"الأمين العام أرسل مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى السودان لاستكشاف كيف يمكننا تقديم الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص".

منظمة الصحة العالمية بدورها اكدت أن الأزمة الصحية في السودان تحولت الى كارثة بكل معنى الكلمة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط أحمد المنظري:"بسبب هذه الحرب، النظام الصحي في السودان، تأثر تأثراً کبيراً جداً، هناک احتياجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات لدعم النظام الصحي لتلبية الاحتياجات".

وبخصوص مساعي التسوية، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن طرفي النزاع وافقا على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات قد تعقد في السعودية، موضحاً أن المفاوضات ستركز في البداية على إرساء وقف لإطلاق النار يشرف عليه مراقبون محليون ودوليون.