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عضوية أوكرانيا في 'الناتو'.. ما راي واشنطن بشأنها؟

عضوية أوكرانيا في 'الناتو'.. ما راي واشنطن بشأنها؟
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل بأن القرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" سيتم اتخاذه بشكل جماعي.

العالم - الأزمة الاوكرانية

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لباتيل، ردا على سؤال حول مقال نشرته "لوموند" الفرنسية بشأن نظرة الولايات المتحدة المتشائمة لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، حيث أشار باتيل إلى أن لدى الحلف سياسة الباب المفتوح، إلا أن واشنطن تركز الآن على تقديم الدعم إلى كييف.

وكانت صحيفة "لوموند" قد ذكرت، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، أن واشنطن لا تعتبر دخول أوكرانيا إلى "الناتو" ضرورة، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة، التي تخطط لتحقيقها كنتيجة للهجوم الأوكراني المضاد، لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.

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