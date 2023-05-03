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ملخص العين الاسرائيلية

لماذا تخيف زيارة الرئيس الايراني لدمشق الصهاينة؟

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي هايد قبيسي، ان المخاوف الاسرائيلية بسبب زيارة الرئيس الايراني المرتقبة لدمشق، لانها تأتي في وقت تزامنت مع ما حصل خلال شهر رمضان المبارك ودخول العنصر السوري على وحدة الساحات في اطلاق الصواريخ ومن ثم اطلاق المسيرات فوق الجولان المحتل.

وقال قبيسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية"، انه من حيث الشكل والسياق الاستراتيجي ان هذه الزيارة قاطعت وتعبر عن تحول جديد، خصوصاً وان الايرانيين تحدثوا عن ادخال منظومة دفاع الى سوريا، مشيراً الى ان هذه المؤشرات تصب في الرؤية الاسرائيلية التي تقول ان هناك مرحلة جديدة وعبر عنها قائد الاركان الاسرائيلي الذي قال بانه انتهت مرحلة الحروب الصغيرة ودخلنا مرحلة الحروب الكبرى، ويجب الاستعداد لها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6607088

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