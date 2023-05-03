لماذا تخيف زيارة الرئيس الايراني لدمشق الصهاينة؟

وقال قبيسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية"، انه من حيث الشكل والسياق الاستراتيجي ان هذه الزيارة قاطعت وتعبر عن تحول جديد، خصوصاً وان الايرانيين تحدثوا عن ادخال منظومة دفاع الى سوريا، مشيراً الى ان هذه المؤشرات تصب في الرؤية الاسرائيلية التي تقول ان هناك مرحلة جديدة وعبر عنها قائد الاركان الاسرائيلي الذي قال بانه انتهت مرحلة الحروب الصغيرة ودخلنا مرحلة الحروب الكبرى، ويجب الاستعداد لها.

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https://www.alalam.ir/news/6607088