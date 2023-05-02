الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

دعوات للمظاهرات في السودان لإجبار 'طرفي النزاع' على التفاوض

دعوات للمظاهرات في السودان لإجبار 'طرفي النزاع' على التفاوض
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع للأسبوع الثالث، دعت قوى الحرية والتغيير، الشعب السوداني للخروج بمظاهرات لإجبار طرفي القتال على التفاوض.

العالم - السودان

وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تغريدة عبر "تويتر"، إن القوى دعت المجلس المركزي، إلى مظاهرات واسعة في المناطق غير المتأثرة بالصراع للدفع نحو التفاوض ووقف الحرب.

وأضاف أن الأطراف المتحاربة في السودان تتجه نحو التفاوض، لكنه تساءل: "لماذا أصلا الحرب إذا كانت ستنتهي بتفاوض والتفاوض قد كان متاحا؟".

وتابع: "علينا في القرى والمدن التي لا تشملها الحرب الخروج الجماهيري الواسع للدفع بالتفاوض ووقف الحرب".

وذكر أن التفاوض سيقود إلى نفس القضايا التي طُرحت للمعالجة في الاتفاق الإطاري، قائلا إنه "لابد من قوات مسلحة مهنية واحدة وحكم مدني في السودان".

جاءت هذه الدعوات فيما تتواصل المساعي والوساطات الإقليمية من أجل الدفع نحو حل للأزمة والقتال العسكري.

إلا أن عضو مجلس السيادة السوداني، والفريق ياسر عطا كان رأى ألا تفاوض مع «المتمردين» في إشارة إلى الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، وقال: «لا تفاوض ولا اتصال مع حميدتي إلا بعد تقديمه إلى العدالة».

روابط ذات صلة

شاهد.. دور قوى الحرية والتغيير لوقف اطلاق النار في السودان

'الحرية والتغيير' تدعو الجيش السوداني و الدعم السريع لوقف القتال فورا

'الحرية والتغيير' تدعو لاستكمال العملية السياسية و'المؤتمر الوطني' يحذر من الاقتتال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور العاصمة دمشق 

يشعر بخيبة أمل بعد العثور على 60 ألف دولار!

العميد حيدري: سنعزز القدرات الهجومية للجيش في المستقبل القريب

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-05-2023

دعوات للمظاهرات في السودان لإجبار 'طرفي النزاع' على التفاوض

العين الاسرائيلية القلق الاسرائيلي من الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني لدمشق