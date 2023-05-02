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روسيا ترفض المبادرة الأميركية للوساطة في ملف قره باغ

روسيا ترفض المبادرة الأميركية للوساطة في ملف قره باغ
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت موسكو الثلاثاء انها لا ترى "بديلا" عن وساطتها في ملف ناغورني قره باغ الشائك، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية والمتنازع عليها بين يريفان وباكو، في وقت تستضيف فيه واشنطن مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.

العالم - روسيا

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "في هذه المرحلة، ليست هناك من قواعد قانونية أخرى يمكن أن تساهم في تسوية (النزاع). ليس هناك من بديل عن هذه الوثائق الثلاثية” في إشارة الى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020".

وكانت الولايات المتحدة استضافت، أمس الاثنين، في واشنطن مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان في القوقاز، حربين؛ أُولاهما مطلع تسعينيات القرن الماضي، والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمينية وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل 3 عقود.

وتجدد التوتر حين أعلنت باكو قبل 10 أيام أنها أقامت أول نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ التي خضعت لحصار لعدة أشهر تسبب بنقص في السلع والتيار الكهربائي. وهي خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقاً لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.

وقبل يومين الأحد، أقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مأدبة عشاء جمعت وزيري الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف.

وبعد ذلك افتتح بلينكن، يوم الاثنين، المحادثات بين الجانبين في منشأة تابعة لوزارة الخارجية خارج واشنطن والتي يتوقع أن تستغرق 4 أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "يسر الولايات المتحدة أن تستضيف وزير الخارجية الأرميني ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني بيرموف لإجراء مفاوضات هذا الأسبوع، حيث يتعاونان معاً سعياً وراء مستقبل سلمي لمنطقة جنوب القوقاز".

من جهتها، توسطت موسكو لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو بعد جولة القتال الأخيرة بينهما عام 2020، وقامت بنشر قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين.

ومع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم استعدادها لتوتير علاقاتها مع تركيا، الحليفة الرئيسية لأذربيجان، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبث بعض الدفء في العلاقات بين العدوين اللدودين.

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روسيا ترفض المبادرة الأميركية للوساطة في ملف قره باغ

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