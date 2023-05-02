صادرات إيران إلى سوريا تسجل نموا بنسة 11.4%

العالم - إيران

وعشية زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، صرح روح الله لطيفي أن صادرات البضائع الإيرانية إلى سوريا شهدت تقلبات عديدة في العقدين الآخيرين جراء الأزمة التي شهدتها سوريا في عام 2011.

وأضاف لطيفي: مع إعادة فتح الحدود وتسهيل التجارة العالمية، بالتزامن مع إنشاء الحكومة الحالية، بلغت صادرات إيران إلى سوريا 218 مليونا و260 ألف دولار مسجلة نموا بنسبة 99٪ مقارنة بالعام الذي سبقه وتواصل هذا الاتجاه في العام الماضي، وسجل نموا بنسبة 10.6٪ من حيث الوزن و 11.4٪ من حيث القيمة، وبلغت الصادرات 147 ألف طن من السلع غير النفطية بقيمة 243 مليون و168 ألف و533 دولارا.

وقال المتحدث الرسمي للجمارك السابق عن البضائع المصدرة إلى سوريا العام الماضي: تم تصدير أكثر من 40 مليون دولار من المواد الغذائية والألبان والمنتجات الزراعية، و33.6 مليون دولار من الأدوية والمعدات الطبية، و15 مليون دولار من أنواع المعادن ومنتجات الصلب، و9 ملايين دولار من الأسمدة واليوريا، ومليونان ونصف المليون دولار لجميع أنواع الحنفيات والأنابيب، وما يقرب من مليوني دولار من مختلف أنواع زيوت المحركات والزيوت الصناعية، وما يقرب من مليون ونصف المليون دولار من قطع الغيار وقطع غيار السيارات، و1.4 مليون دولارات من المنظفات والمستلزمات الصحية وسلع مثل المنتجات البتروكيماوية والنفطية والمواد الكيميائية والمعادن والمذيبات ومواد البناء والخيوط والنسيج والمطاط والألواح والورق والكرتون وبلاط السيراميك والأحذية والزجاج والمرايا وجميع أنواع الحاويات والأقفال، والتوربينات، ومحركات السيارات، والمبردات، والمصاعد، والآلات الصناعية، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والجرارات، والأرائك، جميع أنواع الأبواب.