وسط التهديدات الاسرائيلية.. اي قاعدة ستبني زيارة رئيسي لدمشق؟

وقال في حديث لقناة العالم: ان هذه الزيارة ستؤثر على المستوى الداخلي والامني والعسكري في سوريا في ظل التهديدات الاسرائيلية، ودور ايران في العلاقة مع انقرة ودمشق في استانا، وسط التقارب الايراني السعودي، وبالتالي اعادة رسم ووضع افق جديدة لهذه العلاقة على اسس من مبادئ سوريا بانها امتداداً لمحور واحد وتعمل كمصير واحد.

هذا وقد وصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بزيارة الى العاصمة السورية دمشق اليوم، هي الاولى من نوعها منذ 13 عاماً. وتكتسي الزيارة اهمية لافتة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة بعد التفاهمات الايرانية السعودية وعودة العرب الى دمشق كما والتحولات التي يشهدها العالم بموازاة تشكل نظام عالمي جديد.