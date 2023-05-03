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الرئيس الايراني في سوريا .. تحالف الاستراتيجيا

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يحط في العاصمة السورية دمشق على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

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الرئيس الايراني في سوريا .. تحالف الاستراتيجيا

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