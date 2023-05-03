الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة يوقف ناقلة للنفط بمضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها

حرس الثورة يوقف ناقلة للنفط بمضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن الادعاء العام في طهران ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت ناقلة النفط "نيوفي" بسبب وجود شكوى ضدها وصدور اوامر من السلطة القضائية.

العالم- ايران

واضاف الادعاء العام في طهران في بيان بحسب المركز الاعلامي للسلطة القضائية: ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت ناقلة نفط لدى عبورها مضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها وصدور اوامر من السلطة القضائية.

وجاء في هذا البيان، ان السفينة المحتجزة " نيوفي"، كانت ترفع علم بنما عندما كانت تتعبر مضيق هرمز، قبل ان يتم احتجازها بقرار السلطات القضائية الايرانية.

وفي وقت سابق من اليوم قال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقره البحرين، إنه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط (نيوفي) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

روابط ذات صلة

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز

البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في خليج عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال الزلزال والنفط والاتصالات والزراعة

بارزاني يجتمع بوزير الدفاع الإيطالي بشأن ملفات أمنية وعسكرية

بالفيديو... الزيارة الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ عام 2011

فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في سماء موسكو

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس

حرس الثورة يوقف ناقلة للنفط بمضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها