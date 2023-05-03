حرس الثورة يوقف ناقلة للنفط بمضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها

العالم- ايران

واضاف الادعاء العام في طهران في بيان بحسب المركز الاعلامي للسلطة القضائية: ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية اوقفت ناقلة نفط لدى عبورها مضيق هرمز بسبب وجود شكوى ضدها وصدور اوامر من السلطة القضائية.

وجاء في هذا البيان، ان السفينة المحتجزة " نيوفي"، كانت ترفع علم بنما عندما كانت تتعبر مضيق هرمز، قبل ان يتم احتجازها بقرار السلطات القضائية الايرانية.

وفي وقت سابق من اليوم قال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقره البحرين، إنه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط (نيوفي) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".